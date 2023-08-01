Tümer, Ilıca plajında zührevi hastalıkların baş gösterdiğini söyledi ve ekledi: "Elinizden geldiğince bu plajdan denize girmeyin, Allah korusun, zührevi hastalıklara yakalanmayın."

'YAKALANMAYIN'

Kahkahasıyla ve yaptığı TV programlarıyla çok konuşulan Saba Tümer sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Tümer "Çeşme'deki takipçilerimi uyarmak isterim" diye başladığı paylaşımında Tümer, "Bizim çok yakın bir aile dostumuz var, kendisi jinekolog.. Birkaç gün önce mesaj atmış... "Çeşme Ilıca plajından mümkünse denize girmeyin, çünkü zührevi hastalıklar baş gösterdi", diye. Uyarayım dedim, böyle bir bilgiye sahibim. Ilıca plajından elinizden geldiğinde denize girmeyin, Allah korusun zührevi hastalıklara yakalanmayın" diyerek takipçilerini uyardı.

'KABUL ETMİYORUZ'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir başta olmak üzere pek çok turizmci, bu paylaşıma tepki gösterdi. Saba Tümer'e telefonla ulaşan Demir, şu açıklamalarda bulundu: "Saba Hanım, kesin bir araştırma olmadan böyle bir paylaşımda bulunduğu için üzüntü duyduğunu ve bir saat sonra paylaşımını sildiğini söyledi. Yakın aile dostu doktor, kumdan geçtiğini söylemiş. Fakat takipçilerinin alıntıları yayılmış durumda ve bundan çok büyük üzüntü duyduk. Çeşme'nin Ilıca Plajı bir markadır, Mavi Bayraklı bir plajdır. Plajımızda böyle bir sorun olduğuna dair en küçük bir şüphemiz yoktur. Fakat ÇEŞTOB olarak yine de kumdan ve deniz suyundan numuneler aldırarak gerekli tıbbi araştırmayı yaptıracağız, sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Zührevi hastalık saçıyor iddiası, çok büyük bir iddia. Böyle bir iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz."