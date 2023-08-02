Başkandan Saba Tümer’e belgeli yanıt

HER yaz döneminde milyonları ağırlayan, Ilıca Plajı için ünlü suncu Saba Tümer tarafından gündeme getirilen mikrop iddiasına Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan belgeli yanıt geldi.

SADECE ACI ACI GÜLÜYORUM

İZMİR Halk Sağlığı Laboratuvarının analiz raporunu paylaşan Oran, "Çamur atanlar başka kapıya lütfen. Birisi çıkıp; 'Ilıca Plajı'nda denize girenler aman dikkat, Ilıca Plajı ile ilgili uzman bir arkadaşımız zührevi hastalıklar bulaşıyor' dedi. Şimdi hangi tıp doktoru olursa olsun zührevi hastalıkların hangi yolla bulaştıklarını herkes biliyor ve ben de bu arkadaşın bu beyanatına sadece acı acı gülüyorum. Ben size Alaçatı'nın ve Çeşme'nin turizmcisini, yatırımcısını, esnafını yedirtmem" ifadesini kullandı.