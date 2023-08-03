“Sadrazam değil gazi torunuyum”

Kocaeli'de yaşayan 43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'ın, sadrazam torunuyum diyerek Çeşme'nin yarısının kendilerine ait olduğunu iddia etmesi yankı buldu. Harekete geçen Bozbağ, torunu olduğu Melek Mehmed Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için dava açtığını duyururken olayın bir ucu ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel'e kadar uzandı. Bozbağ'ın Gülse Birsel'e benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu. Birsel'in bu yazılanlara vermiş olduğu karşılık da magazinin gündemine düştü.

Bozbağ'ın özellikle 'Aile Arasında' isimli projesinde canlandırdığı 'Mihriban' karakterine benzetilmesi ile ilgili açıklama yapan Birsel, "Merak edenlere açıklayayım: Hanımefendinin, 'Aile Arasında'daki' Mihriban karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri TT'de 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil, İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok benim. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

2 YILLIK HUKUK MÜCADELESİ

Elektrik ve İnşaat Teknikeri Nilüfer Akcoşkun Bozbağ (43), 2021 yılında annesi vefat ettikten sonra yaptığı araştırmalarında, Cumhuriyet döneminde Çeşme'de belediye başkanlığı görevini yürüten İsmail Hakkı Alca'nın anne tarafından dedesi olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmalarını daha da derinleştiren Bozbağ, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın da 6. kuşak torunu olduğunu öğrendi.

Edindiği bilgiler doğrultusunda Melek Mehmed Paşa'ya ait vakıflardan hak talep edebilmek için avukatları aracılığıyla dava açan Bozbağ, yaklaşık 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Eşinin 2019 yılında vefat ettiğini söyleyen Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, "Eşim vefat ettiği zaman çok zor günler yaşadım. Bunun üzerine bir tanıdığım teyzemi aradı ve durumumun kötü olduğunu söyleyerek, benimle ilgilenmesini söyledi. Teyzem de 'İlgilenirim, İstanbul'da evlerim var. Çocuğuyla gelip kalsın ancak tek şartım tüm mal varlığından feragat edecek' demiş. 'Benim neyim varmış?' diye merak ettim ve araştırmaya başladım. 2021 yılında da annem vefat ettikten sonra yavaş yavaş durumları öğrenmeye başladım. Önce teyzeme dava açtım, sonrada vakıflarımızın olduğunu öğrendim. Çeşme'nin ilk kurucuları ve üst seviyede bir aile olduğumuzu öğrendim" dedi.

TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, Melek Mehmed Paşa'nın Kaptan-ı Derya görevini de sürdüren değerli bir devlet adamı olduğunu belirterek, "Çok değerli bir insanmış ama ben bunu 2 sene içerisinde tesadüfen öğrendim. Maalesef ki annemin ve babamın bundan hiçbir şekilde haberi yoktu" diye konuştu.