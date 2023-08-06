Serdar Ortaç rekora koşuyor

TÜRK pop müziğin yıldız ismi Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde geleneği bozmadı. Boğaz'ın muhteşem atmosferinde dansçıları, orkestrası ve hitleriyle 7. kez mekanı hınca hınç doldurdu. Ünlü popçu, geçmişten bugüne unutulmayan şarkılarından oluşan repertuarı ile eşsiz bir müzik şöleni yaşattı. Ayrıca müzikseverlere bir de sürprizi vardı. İbrahim Erkal'ın anısına yapılan 'Hürmet' albümündeki 'Sen Aldırma' isimli parçayı kendi has yorumuyla seslendirdi. Ortaç, duygu dolu şarkıyla Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisinden tam not aldı.