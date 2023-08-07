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Haberler Sarmaşık Seyyal Taner’e büyük ilgi

Seyyal Taner’e büyük ilgi

Seyyal Taner’e büyük ilgi
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçılar, 90'ların en güzel şarkılarını İstanbullularla hep bir ağızdan söylediler. "Şimdi 90'lar" ile ilk defa sahneye çıkan Seyyal Taner'e, izleyenler büyük ilgi gösterdiler. Seyircilerin dakikalarca "Seyyal Seyyal" diye tempo tuttukları gecede Taner; "Her yerde 90'lar fırtınası var. Arkadaşlarım bu işi başarı ile yapıyorlar; ama ben 70'ler, 80'ler, 90'larda vardım, hala varım. Hadi 90'larda satış rekoru kıran "Alladı Pulladı" yı bestecisi Metin Özülkü ve sizlerle beraber söyleyelim" sözlerinin ardından "Alladı Pulladı" isimli şarkısını büyük bir koro eşliğinde söyledi.
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