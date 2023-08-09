Anne sıcaklığı önemli

Dokunduğu her alanda başarısıyla konuşulan Demet Şener oğlu Ömer'in müthiş transferi için Yeni Asır Magazin'e önemi açıklamalarda bulundu: "Çocuklarım hayatımın en kıymetli hediyeleri Her zaman onlara saf sevgimi hissettirdim. Ömer 14 yaşında İrem 17 yaşında... Küçüklüklerinden beri sabahları onlardan erken kalkar kahvaltılarını, yemeklerini muhakkak hazırlarım. Eğer şehir dışında bir işim varsa annemi destek için çağırırım. Anne sıcaklığı çok önemli. Bugüne kadar hiç birine sesimi yükseltmemişimdir. Evimizde hiç bağrış çağrış olmamıştır. Hep sporun içerisinde bir aileydik. İrem'de iyi bir tenişçi. Kupaları var. Üniversiteye hazırlandığı için şimdilik bıraktı. Beslenmelerinden antremanlarına kadar bizzat çok ilgilendiğim için hep içerisinde oldum. Evet Ömer çok önemli bir transfere imza attı. Madrid'de hem spor hem okul bir arada devam edecek. Ben de sık sık yanına gideceğim. Çocuklarım iyi yürekli ve çalışkandır.

GÖZLERİM DOLDU

Sizinle konuşurken bile gözlerim doldu. Kelimelere sığmayacak bir gurur yaşattı Ömer hem bize hem Türkiye'ye. Arda'dan sonra... Çok mutlu kendisi de. Küçüklüğünden beri çok çalışıyor. Yeteneği de vardı... Hasta olduğu ateşlendiği zaman bile doktoruyla pazarlık yapardı, antremana gitmek için. Emeklerin karşılığını almaya başladı. Türk sporcuların dünyada ki başarılarını yürekten kutluyor, sevgilerimi gönderiyorum" dedi.