Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk rock müziğinin duayen ismi Erkin Koray için çok sayıda ünlü isim taziye mesajı paylaştı. MUSTAFA Sandal: "Müziğe kattığın değerleri ve inanılmaz şarkılarını asla unutmayacağız. İyi ki bu ülkenin sanatçısıydın. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı. ROCK müzisyeni Kıraç: "Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde gidesin." cümleleriyle Koray'ı andı. AJDA Pekkan ise "Işıklarda uyu Erkin Koray." paylaşımında bulundu. ORHAN Gencebay i"Mekanın cennet olsun kadim dostum, Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın. Huzur içinde uyu." dedi. EMEL Sayın: "Sevgili Erkin Koray'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."