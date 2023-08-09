Süt kardeşler izleyiciyi kahkahaya boğdu

İlk kez Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla izleyiciyle buluşturulan 'Süt Kardeşler', bu kez Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde tiyatro severlerleydi. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kâğıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığı konu alan oyun, tiyatro severlere kahkaha tufanı yaşattı. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunan Süt Kardeşler, gerek dönemin kostümleri gerek dekoruyla seyircisini adeta 1950'li yıllara götürdü.