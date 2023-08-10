Süreyya’nın 8’inci evladı

Tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren jet sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın Baran, barınaktan köpek sahiplendi. Bodrum Torba'daki Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na giderek sahipsiz köpeklerin bölümünü gezen Baran, yetkililerden bilgi aldı. Ardından barınak yetkilisi Engin Doğan'la birlikte sahipleneceği doberman cinsi köpeğin kimlik belgelerini imzalayan Baran, köpeği Türkbükü'ndeki evine götürdü.

KENDİ ELLERİYLE YIKADI

Bahçesinde sahiplendiği köpeği yıkayan Süreyya Yalçın Baran, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Barınaktan aldım güzel bebişi, ailemize katıldı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Müthiş anılar biriktireceğiz beraber" diye yazdı.

AİLENİN 8. KÖPEĞİ OLDU

Eşi Ozan Baran Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Zaten her hafta barınağa gidip oradaki canları ziyaret ediyor. Bu köpeği de çok sevdi. 7 köpeğimiz vardı aileye 8. olarak katıldı." Baran barınaktaki canların kendilerini sahiplenecek birini beklediğini belirterek, "İmkanı olan herkes gidip bir canı kurtarsın" dedi.