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Haberler Sarmaşık Minik Asya Jan’ın ilk görüntüleri

Minik Asya Jan’ın ilk görüntüleri

ERCAN AKGÜN
Minik Asya Jan’ın ilk görüntüleri

GUPSE Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya ile doğum sonrası ilk defa Çeşme'de görüntülendi. Gupse Özay'ın sevimli kızı Ercan Akgün tarafından ilk defa çekilmiş oldu. Kendi sosyal medya hesaplarında hiçbir zaman kızlarının yüzünü göstermeyen ve gittikleri bir plajda neşeli bir gün geçiren Arduç Ailesi'nin renkli halleri objektife yansıdı.

1 yaşındaki kızlarını denize sokmadan önce suya alıştırmaya çalışan Gupse, ilk başta kucağında tuttuğu bebeğiyle plajda dizine kadar suya girdi. Fit vücuduyla dikkat çeken baba Barış, sevimli kızını havalara uçururken, anne Gupse ile birlikte oynadılar. Uzun bir süre suyun içinde kalan çift, yüzü gülen bebekleriyle eğlenceli dakikalar geçirdi

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