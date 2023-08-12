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Haberler Sarmaşık Bu görev size çok yakıştı

Bu görev size çok yakıştı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanan Tamer Karadağlı’nın sevenleri sosyal medyadan oyuncuya “Bu görev size çok yakıştı. Biz gençlere ilham kaynağı olacak sizin gibi sanatçılara ihtiyacımız var” gibi paylaşımlarla tebrik etti.

Bu görev size çok yakıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasının ardından sosyal medyada hayranları sanatçıya tebrik mesajları yağdırdı. "Tebrikler üstad, Allah mahcup etmesin", "Yerinde bir karar, tam isabet", "Yakışır... Vatanını seven bir oyuncu", " dik durun arkanızdayız", "Bu görev size çok yakıştı" gibi paylaşımlarda bulundular.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Karadağlı, ilkokula başlamadan önce ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşti. Lise yıllarına kadar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan ünlü sanatçı, Çankaya Lisesi'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Karadağlı, birçok yapımda oynadı. Robert De Niro, Al Pacino, Antonio Banderas, Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi dünyaca ünlü oyuncuları seslendiren Karadağlı, Ferhunde Hanımlar, Şaşıfelek Çıkmazı, Çocuklar Duymasın gibi dizilerde rol aldı.

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