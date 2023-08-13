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Uğur Güneş İtalya'dan prestijli bir ödül aldı

HABER MERKEZİ
Uğur Güneş İtalya’dan prestijli bir ödül aldı
ATV'NİN yayınlandığı döneme damga vuran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynadığı 'Yılmaz Akkaya' karakteriyle herkesin tanıdığı isim haline gelen ünlü oyuncu Uğur Güneş, İtalya'da prestijli bir ödüle layık görüldü. Oyuncu Ariano Uluslararası Film Festivali'nde 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki muhteşem performansıyla 'En İyi Uluslararası Drama Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle tören salonuna giriş yapan oyuncu Güneş; ödülünü alırken 'Herkese çok teşekkür ederim. İtalya benim için kendi vatanım gibi oldu. Sizleri seviyorum' dedi.
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