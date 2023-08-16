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Haberler Sarmaşık aTV yeni sezona bomba gibi giriyor

aTV yeni sezona bomba gibi giriyor

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan yeni dizi ‘Safir’in fragmanı şimdiden çok büyük ilgi gördü. Dördüncü sezonuna start veren ‘Kardeşlerim’in yanı sıra kadrosuna katılan usta oyuncularıyla ‘Ateş Kuşları’ yeni sezonda da fırtına gibi esecek.

NİL ÖZER
aTV yeni sezona bomba gibi giriyor

İlgiyle izlenen 'Ateş Kuşları' için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yeni bölümler eylül ayında atv'de izleyici ile buluşacak. Sezon finalinin ardından nasıl devam edeceği merakla beklenen ve çok konuşulan 'Ateş Kuşları'nın 2. sezon okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleşti. Sevilen oyuncular okuma provasında bir araya geldi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular Bülent Polat ve Emin Gürsoy da dahil oldu.

'FEZA ZOR BİR KARAKTER'

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Gaffur karakteriyle çok konuşulan Bülent Polat bu kez 'Feza' rolüyle sevenleriyle buluşacak. Yeni Asır Magazin'e konuşan Polat "Bozdağ Film'le daha önce bir arada olacaktık. Ancak oğlum o dönem yeni doğmuştu. Atv ile ile yine yollarımız kesişti. Evde olmak gibi bir şey. Feza zor bir karakter. Dün başladı çekimlerimiz. Seyircimizle buluşacağımız için heyecanlıyım" diye konuştu

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