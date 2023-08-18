Civan Canova’nın sergisi açılacak

20 Ağustos 2022'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Civan Canova'nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı, ancak ne yazık ki tamamlayamadığı sergisi, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı'nda sevenlerini bekliyor olacak. Sanatçının ailesi, Canova'nın vasiyeti olan serginin hazırlıklarını titizlikle yürütüyor. Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova'nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını O'nun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bilgisini verdi.