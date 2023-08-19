D&R’da Barbie çılgınlıgı

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Barbie filminin etkisi oyuncak satışına da yansıdı. Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R'ın ülke genelindeki yüzlerce mağazasından ve online satışlarından elde ettiği verilere göre, filmin vizyona girdiği temmuz ayında, bir önceki aya göre Barbie ürünlerinin satışlarında yüzde 40 artış göründü. Bir önceki aya göre yüzde 1.233 artışla satış rekoru kıran Barbie ürünü "Upuzun Muhteşem Saçlı Bebekler" olurken, Barbie Bebek Serisi, Barbie Extra Pembe Örgü Saçlı Bebek modelleri de Barbie severlerin favori oyuncakları olarak öne çıktı.