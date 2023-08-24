Çiçeği burnunda çift Çeşme’de ortaya çıktı

Haziran ayının sonunda Atina'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle evlenen oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti, Çeşme tatilinde objektiflerden kaçamadı. 6 aylık hamile olan Denizer, bu haliyle ilk kez Çeşme'de denizde görüntülendi. Gittikleri mekanda ilk önce tek başına suya giren ve sonrasında şezlonguna geçip uzanan Urgancıoğlu, gün boyu eşiyle ilgilendi. Çevredeki tatilcilerin ilgili bakışları arasında yüzen ünlü oyuncu, eşiyle konuştuğu sırada aldığı sevinçli bir haber üzerine mutluluğunu beden hareketleriyle dışa vurdu.