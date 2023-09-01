  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Azer Bülbül’ün şarkısına Melek Mosso yorumu

Azer Bülbül’ün şarkısına Melek Mosso yorumu

HABER MERKEZİ
Azer Bülbül’ün şarkısına Melek Mosso yorumu
Güçlü sesi ve farklı tarzıyla son zamanların adından söz ettiren ismi Melek Mosso, Azer Bülbül'ün sevilen parçası "Üzülmedim ki" yi seslendirdi. Azer Bülbül Proje Albümü'nün sevilen parçası "Üzülmedim ki"yi güçlü yorumuyla seslendiren Mosso, 1988 yılında Azer Bülbül tarafından seslendirilen parçaya farklı yorumuyla yeniden hayat verdi. Barış Plak & Soy Yapım etiketiyle 1 Eylül'den itibaren tüm dijital platformlarda ve Barış Plak YouTube kanalında yayınlanacak olan parçanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA