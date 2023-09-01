Azer Bülbül’ün şarkısına Melek Mosso yorumu

üçlü sesi ve farklı tarzıyla son zamanların adından söz ettiren ismi Melek Mosso, Azer Bülbül'ün sevilen parçası "Üzülmedim ki" yi seslendirdi. Azer Bülbül Proje Albümü'nün sevilen parçası "Üzülmedim ki"yi güçlü yorumuyla seslendiren Mosso, 1988 yılında Azer Bülbül tarafından seslendirilen parçaya farklı yorumuyla yeniden hayat verdi. Barış Plak & Soy Yapım etiketiyle 1 Eylül'den itibaren tüm dijital platformlarda ve Barış Plak YouTube kanalında yayınlanacak olan parçanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.