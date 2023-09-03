Hakan Yılmaz'la kapalı gişe oynadıkları' Ölü'n Bizi Ayırana Dek' adlı oyunda Cansu karakterine hayat veren, performansı ve güzelliğiyle çok konuşulan ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yoğun temposuna rağmen Yeni Asır Magazin'in sorularını yanıtladı. Cündübeyoğlu "Bizim için de seyircimiz için de çok güzel ve özel bir oyun.

Hakan'la güzel bir birliktelik oluşturduk. Sinema filmiyle taçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Gülmekten karnınızın ağrıdığı 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' oyunu için " Gülmek aslında bir şifadır.

Gülmeye katkı sağladığımız için çok keyifliyim" açıklamasında bulundu.

● 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' benim bildiğim 500. kez perde açıyor ... Şahane bir oyun. Her perde açılışında neler hissediyorsunuz?

İlk 2017 'de bu oyuna başladık ve hala keyifle oynuyoruz. 500'ü çoktan geçtiğini düşünüyorum hatta 600'ü bulmuştur. Bizim için de seyircimiz için de çok güzel ve özel bir oyun.

Hala tekrar gelen seyircilerimiz var. Bunlara çok seviniyoruz. Biz de severek oynuyoruz. Bu oyun bizim gözbebeğimiz. Yazım aşamasında da emeğim olduğu için benim adıma çok ayrı bir anlamı var. Bu süreçte çok seyirciler, kahkahalar ve mutluluklar biriktirdik. Hala kapalı gişe gidiyoruz. Umuyoruz uzun yıllar da bu şekilde devam ederiz.

● Gülmeyi unuttuğumuz bu dönemde 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' izleyicilere çok iyi geliyor ve sanatın iyileştirici yanı devreye giriyor...

Gülmek çok kıymetli bir şey. Gülmeye katkı sağladığımız için çok keyif alıyorum. Çünkü tiyatro da kendi başına büyük bir enerji. Her seyirciyle birlikte oyun yeniden yapılanıyor.

Onların enerjisiyle beraber şekilleniyor. Bu kadar zamandır oynadığımız bir oyunun bu kadar güzel geri dönüşlerinin olması beni çok mutlu ediyor. Gülmek aslında bir şifadır. Örneğin ortak ağladığımız noktalar çok fazladır fakat gülmek söz konusu olduğunda herkesin espri anlayışı, güldükleri şeyler birbirinden çok farklıdır. O yüzden güldürebilmek çok zor bir şeydir.

Ortak bir payda da seyirciyi buluşturmak fazlasıyla zor. Kimisi durum komiğine kimisi söz komiğine güler. Ama bu konuda çok mutluyum ki kredimiz yüksek, güldürdüğümüz seyircimiz çok fazla.

'TÜRK SANAT MÜZİĞİ ALBÜMÜM VAR'

● Nefis dans ediyor, şahane şarkı söylüyorsunuz...

Müzik konusunda planlarınız var mı?

Ben dans edip şarkı söylemenin, her oyuncunun yapması gereken şeyler olarak görüyorum.

Her oyuncu bunları bilmeli. Birbirinden çok uzak şeyler değil, birbirini destekler.

Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.

Çok büyük bir şey olduğunu zannetmiyorum.

Ama müziği çok seviyorum ve Türk sanat müziği albümüm var. Daha sonrasında da single ile devam ettim. Oyunda da söylediğim şarkılar var. Bu arada önümüzdeki sezonda bir projeye hazırlanıyorum. Şarkı söyleyeceğim. Bu da beni heyecanlandıran yeni projelerimden birisi.

● Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Sevenlerimi çok seviyorum. Beraber bir yol katediyoruz. Çok uzun seneler oldu.

Neredeyse 30 yılı bulan bir birlikteliğimiz var. Her kuşaktan takipçim bulunuyor ve bu da beni çok mutlu ediyor.

'BİR ARAYA GELMEMİZ, SEYİRCİNİN DE ÇOK ARZU ETTİĞİ BİR ŞEYDİ'

Özellikle Hakan Yılmaz'la uyumunuz çok konuşuluyor... Hakan Bey'le oynamak nasıl?

Sevgili Hakan'la ilk olarak 'Yalancı Romantik' adlı bir sit-com ile seyirci karşısına çıktık. Çok beğeni topladık.

Onunla gerek kafa yapımız gerekse espri anlayışımız birbirine çok yakın olduğu için güzel bir birliktelik oluşturduğumuza inanıyorum. Zaten bir araya gelmemiz, seyircinin de çok arzu ettiği bir şeydi. Bunu da bir sinema filmiyle taçlandırmayı düşünüyoruz.

'GÖZÜN İÇİNDEKİ IŞIKLARDAN BESLENİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Sizi izlerken güzelliğinize hayran kaldım.

Neler yapıyor, nelere önem veriyorsunuz?

Bu bence insanların güzel yüreğinin görüşü. İltifat için teşekkür ediyorum.

Ben gözaltına sürülen kremlerden ziyade gözün içindeki ışıklardan beslenildiğini düşünüyorum. Eğer içiniz güzelse yüreğiniz iyiyse ister istemez güzelleşiyorsunuz.

Bu inançtayım. Fiziksel ya da birtakım operasyonlarla yapılacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Güzellik bir sihirdir, bir dokunuştur.

Sizi seven insanlar sizi güzel görürler.

'TV KARŞISINA ÇIKABİLİRİM'

TV veya film projelerine sıcak bakıyor musunuz?

Teklifler alıyorum, onları değerlendiriyorum.

Güzel bir şey olursa TV karşısına çıkabilirim.

En yakında da daha önce bahsettiğim bir film projesi var. Bu film, benim yazdığım bir film.

'BAZI FARKLILIKLAR BİRBİRİNİ TAMAMLAMAK İÇİN'

Günümüz kadın-erkek ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kadın- erkek söz konusu olunca her zaman birileri değerlendirecektir. Bu her zaman konuşuluyor. Pek çok hikayeye, filme, romana, şarkı sözüne hep mesele olacaktır. Bir dönem var, dönemin ruhu var, değişen kuşaklar, anlayışlar ve hayat şartları var. Buna göre ne kadar uyum sağlanırsa bazı şeyler çok geleneksel kalabiliyor. Bazen bazı farklılıkların birbirini tamamlamak için olduğunu düşünüyorum. Önemli olan ayrılıklarla ve farklılıklarla bir bütün oluşturabilmek.