atv 30 yaşında

Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de dizi oyuncularını ve sunucularını bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin ve programların yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni'nde izleyiciyle buluştu.

DAKİKA DAKİKA EKRANDA

Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım filmi için 30. Yılına özel devasa bir atv logosu yaptırıldı. atv'de gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve yeni formatıyla izleyiciden tam not alan Mutfak Bahane ise geçtiğimiz günlerde yeni sezona başladı.

Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular, yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt bulmaya devam edecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', bu sezon yenilenen para ödülleriyle yarışmacılara daha çok kazandıracak. Gündemin nabzını tutan canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla haberin merkezi yine atv olmaya devam edecek.

YENİ BÖLÜMLER ÇOK YAKINDA

SEZON finalleriyle izleyicilerini mest eden atv dizileri 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Kuruluş Osman', 'Aldatmak', 'Ateş Kuşları' ve 'Kardeşlerim' hayranlarına ilk kez yeni sezon tanıtımında bir araya geldi. Sevilen dizilerin merakla beklenen yeni bölümleri önümüzdeki günlerde ekranda olacak.