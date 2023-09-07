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Haberler Sarmaşık Yeni sezonda fırtına gibi esecek

Yeni sezonda fırtına gibi esecek

HABER MERKEZİ
Yeni sezonda fırtına gibi esecek
Merakla beklenen 'Aldatmak' yeni bölümleriyle izleyicisi karşısına çıkıyor. Bu akşam, hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır. atv 20:00.
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