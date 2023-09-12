Gupse’den ‘Lohusa’ komedisi

ltilerin Savaşı, Görümce, Deliha gibi her projesi milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay yeni filminin müjdesini verdi. Türk Sineması'nın başarılı komedyeni Gupse Özay, merakla beklenen yeni filmi için çalışmalara başladı. Özay 'Lohusa' adını taşıyacak son filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak. Bir sene önce anne olarak kızını kucağına alan Gupse Özay, ebeveynliğin ilk aylarına dair bu eğlenceli komedide, her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak. Uzun bir senaryo çalışmasının ardından Özay, yeni filmi için Ekim ayının ilk günlerinde sete girecek.