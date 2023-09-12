  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Gupse’den ‘Lohusa’ komedisi

Gupse’den ‘Lohusa’ komedisi

HABER MERKEZİ
Gupse’den ‘Lohusa’ komedisi
Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha gibi her projesi milyonlara ulaşan başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay yeni filminin müjdesini verdi. Türk Sineması'nın başarılı komedyeni Gupse Özay, merakla beklenen yeni filmi için çalışmalara başladı. Özay 'Lohusa' adını taşıyacak son filminde bir anne ve babanın, doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak. Bir sene önce anne olarak kızını kucağına alan Gupse Özay, ebeveynliğin ilk aylarına dair bu eğlenceli komedide, her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak. Uzun bir senaryo çalışmasının ardından Özay, yeni filmi için Ekim ayının ilk günlerinde sete girecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA