Kınık’ta 7. Hasat Festivali coşkusu

BEREKETLİ topraklarıyla ünlü İzmir'in Kınık ilçesinde Hasat Festivali başladı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festival açılışı 62. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Soner Erkan Yıldız'ın katılımları ile gerçekleşti. 9-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde esnaflar, hem Kınık'tan hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelerek; kurulmuş olan yaklaşık 200 stantta yerlerini aldılar.

ÜNLÜ İSİMLER FESTİVALDE

KINIK Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen Hasat Festivali ve Kurtuluş Etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yıl da hareketli başladı. Festivalin 2'nci gününde şarkıları ile eğlendiren İrem Derici ve 3'üncü gününde ise sevilen sanatçı Haluk Levent sahne performansları ile büyülediler.