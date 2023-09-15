Herkes Barbie oldu

Barbie filmi vizyona girdiğinden beri herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Kuruçeşme'deki "Barbie's Night" gecesi, Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat tarafından düzenlendi.

KUTULARDA POZ

Demet Şener ve Özge Ulusoy'un Barbie kıyafetleri ile podyuma baş manken olarak çıktıkları gecede aralarında Cansu Taşkın'ın ve Tuğçe Aral'ın da bulunduğu ünlü mankenler kıyafetleri, makyaj ve saçları ile dikkat çektiler. Barbie Night gecesine gelen katılımcılar Barbie ile Ken bebekler gibi pembe ve beyaz kostümler giydi. Özel dekorlarla da bu renklere bürünen yer, adeta bir "Barbie Club" oldu. Gecenin mankenleri ve davetliler mekandaki özel olarak hazırlanmış dev Barbie oyuncak kutuları içinde poz verdiler.

BAŞ MANKENLER

Gecede uluslararası modacı ve tasarımcı Cafer Andıç'ın özel hazırladığı Barbie Koleksiyonu'nda yer alan kıyafetler 35 kadın manken tarafından sunuldu. Demet Şener ve Özge Ulusoy, Barbie kıyafetleri ile podyuma baş manken olarak çıktılar. Ayruca erkek bebek Ken kıyafetlerini de Şeyhmus Can hazırladı.

SUNUCULUĞU YAPAY ZEKA YAPTI

BAŞKAN Enis Onat bir ilke imza atarak gecenin sunuculuğunu Barbie bebeğe yaptırdı. Animasyon filmde yapay zeka sayesinde Barbie bebek geceye katılanlara sunuculuk yaparken böylece bir ilke de imza atmış oldu. Gecenin sonunda mankenlerin de katıldığı partide havai fişek gösterisi, dans şovlar geceye renk kattı.