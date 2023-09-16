İzmir Kınık’a hasat festivali akını

9-13 Eylül'de Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen; KÖFN, İrem Derici, Haluk Levent, Sevcan Orhan ve Hakan Altun gibi ünlü sanatçıların ağırlandığı ve Kınıklılarla buluşturulduğu Hasat Festivali'ne, 5 gün boyunca çevre il ve ilçelerden vatandaşlarla birlikte neredeyse 70 bin kişi katılım sağladı. Ayrıca İzmir Kınık'ın kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları ve 7'ncisi düzenlenen Hasat Festivali'nin kapanış gününde son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Kınıklılarla bir araya gelerek Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.