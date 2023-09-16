  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İzmir Kınık'a hasat festivali akını

İzmir Kınık'a hasat festivali akını

HABER MERKEZİ
İzmir Kınık’a hasat festivali akını
9-13 Eylül'de Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen; KÖFN, İrem Derici, Haluk Levent, Sevcan Orhan ve Hakan Altun gibi ünlü sanatçıların ağırlandığı ve Kınıklılarla buluşturulduğu Hasat Festivali'ne, 5 gün boyunca çevre il ve ilçelerden vatandaşlarla birlikte neredeyse 70 bin kişi katılım sağladı. Ayrıca İzmir Kınık'ın kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları ve 7'ncisi düzenlenen Hasat Festivali'nin kapanış gününde son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Kınıklılarla bir araya gelerek Kınık Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA