  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Macaristan’dan Kardeşlerim’e özel gezi

Macaristan’dan Kardeşlerim’e özel gezi

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Macaristan'da yayınlanan Telenovella Dergisi 'Kardeşlerim' dizisi oyuncularını sette ziyaret etti

HABER MERKEZİ
Macaristan’dan Kardeşlerim’e özel gezi

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim', dördüncü sezonuyla ekranlara geri döndü. Yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük yankı uyandıran 'Kardeşlerim' dizisi Macaristan'da da gönülleri fethetti. Macaristan'da yayın yapan VOX Magazine bünyesinde yer alan Telenovella Dergisi, Kardeşlerim dizisinin setine özel bir gezi düzenleyerek oyuncularla röportaj gerçekleştirdi.

Dizinin sevilen oyuncuları Bilal Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Recep Usta, Aylin Akpınar, Nihan Büyükağaç ve Berk Ali Çatal, Dr. Nagy Gergely Milan'ın sorularını yanıtladı. Kardeşlerim dizisi 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren Macaristan'da TV2 kanalında reyting rekorları kırıyor. Dizinin ortalama izlenme payına göre dizi, Total Individuals kategorisinde %19.1 share alarak kendi zaman diliminde en çok izlenen program oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA