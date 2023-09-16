Takipçilerinden Bergüzar Korel’e ayar: Zoruna gidiyorsa yapma bacım

'DÜĞÜM' projesi ile uzun bir aradan sonra tekrar setlere dönüş yapan Bergüzar Korel sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem oldu. Oyunculuğun zorluklarından dem vururken kendisine gelen yorumları da ti'ye alan Korel'in bu paylaşımları tepki çekti.

Üç fotoğraf paylaşan oyuncu, ilk paylaşımına 'Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaa...' notunu düştü. Vücudundaki morlukları örnek göstererek oyunculuğun zorluğuna dikkat çeken Korel'in paylaşımı takipçilerini çileden çıkardı.

"Maaşını da açıklasana", "Bergüzar Hanım zorla mı yapıyorsunuz bırakın", "Zoruna gidiyorsa yapma bacım", "İnşallah bende bir gün sizin gibi yorulur hafta da 300-400 bin alırım", "Sevdiğim bir karakterin bu sözlerinle bitirdin kendini" gibi eleştirine maruz kaldı.