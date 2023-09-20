Gülce, sessizliğinde bile çok güçlü bir kadın

Yapımcılığını 24 kare Film Yapım ve Sinehane'nin üstlendiği, usta yazar Mustafa Kutlu'nun çocuk kitabından uyarlanan 'Yıldız Tozu' 22 Eylül'de beyazperde de izleyiciyle buluşacak. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ahmet Sönmez'in yaptığı, 'Yıldız Tozu' sinema filminin çekimleri Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşti. Başrollerini Türkü Turan, Toprakcan Adıgüzel, Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Birgül Ulusoy, çocuk oyuncular Süleyman Biçen ve Berat Çağan gibi önemli isimlerin paylaştığı Yıldız Tozu'nda bir çocuğun duygu yüklü öyküsü usta yönetmenin kadrajında hayat buluyor.

DÜRÜST VE AÇIK BİRİ

Yıldız Tozu' filminde Gülce karakterine hayat veren ünlü ve güzel oyuncu Türkü Turan, Yıldız Tozu'ndaki rolünü ve hislerini Yeni Asır Magazin'e anlattı.

YILDIZ TOZU OYUNCULUK HAYATINIZDA NEREDE OLACAK?

Büyük ihtimalle hayatım boyunca içinde bulunduğum en naif hikaye olacak. Filmdeki yetişkin karakterler bile çocuk saflığına sahip olduğu için filmin dünyası en kirlenmemiş yanınızdan yakalıyor sizi.

ROLÜNÜZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Gülce çok saf ama bir o kadar da güçlü ve dik duran bir kadın. Son derece dürüst, açık bir karakter. Sessizliğinde bile gücünü gösteriyor.

SİNEMASEVERLER YILDIZ TOZU'NU İZLEDİĞİNDE NELER HİSSEDECEK, NELER GÖRECEK?

Biz çekerken ve izlerken ne hissettiysek seyirciye de onun geçmesini çok isterim. Bu dünyada yaşadığımız kaostan ve günlük dertlerden kurtulabildiğimiz bir oksijen arası...

ÇOCUK OYUNCULARLA ÇALIŞMAK NASILDI?

Benim çocuklarla sahnem yoktu ama etrafta setten keyif alan, oynayan eğlenen birileri olması her zaman çok hoşuma gider. (gülüyor)