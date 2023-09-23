Angola ve Mozambikli hayranları sete geldi

atv ekranındaki beşinci sezonuna hazırlanan ve reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Osman dizisinin setini tüm dünyadan izleyiciler ziyaret ediyor.

33 KİŞİ SEÇİLDİ

Bozdağ platoları geçtiğimiz gün Angola ve Mozambik'li izleyicileri ağırladı. Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Osman dizisi Afrika'da yayın yapan ZAP TV'de Portekizce dublajlı şekilde yayınlanmaya başladı. Dizinin 1. Sezonu, Angola ve Mozambik'te gönülleri fethetti ve büyük ilgiyle takip edilen dizi için ZAP TV'de özel bir yarışma düzenlendi. Yarışmanın sonucunda 33 kişi Türkiye'ye getirilerek Bozdağ Film Platolarında ağırlandı. Bozdağ Film Platolarında seti gezen Angola ve Mozambik'li ziyaretçiler, Kuruluş Osman dizisinin kostümlerini denedi. Çekimleri devam eden dizinin Türk televizyonlarındaki beşinci sezonu ise ekim ayında izleyicisiyle buluşacak.