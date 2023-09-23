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Haberler Sarmaşık Böyle makyajlı doğurmadım inanın

Böyle makyajlı doğurmadım inanın

HABER MERKEZİ
Böyle makyajlı doğurmadım inanın
Başarılı kadın komedyenlerimizden Gupse Özay'ın yazıp başrolünü oynayacağı Lohusa filmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Burcu karakterine hayat verecek olan Özay, filminde bir anne ve babanın 40 gününü anlatacak. 10 Ekim'de sete çıkması beklenen Gupse Özay, bu kez sosyal medyadan isyan etti. İnternet habercilerinin fotoşoplu doğum anını paylaştıkları fotoğraf için " Ya doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz ayol. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yani fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler. Ben full makyaj. Böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın..." notunu düştü. Sanatçının doktoru da " Ben kefilim... değilsin" diyerek oyuncuya destek verdi.
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