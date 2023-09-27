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Oyuncuların makyajları 23 saat sürdü

HABER MERKEZİ
Oyuncuların makyajları 23 saat sürdü
Türkiye'nin Çiftçileri konseptiyle yola çıkan Turkcell, ünlü isimler Melis Sezen ve Onur Tuna'yı bir araya getirdi. Güçlü bir hikayeye imza atan oyuncuların çekim öncesi makyajları 23 saat sürdü. Reklam şimdiden çok konuşulacağa benziyor. "Türkiye'nin Çiftleri" kurgusunu hayata geçirerek yeni bir reklam serisi başlatan Turkcell, Melis Sezen ve Onur Tuna'nın birbirinden farklı karakterlerdeki Türkiye'nin Çiftleri'ni canlandırdığı filmlerde, Turkcell hattı olsun olmasın herkesin kullanımına açık olan Turkcell ekosistemi tanıtılıyor. İki yıldan uzun süredir Turkcell'in reklam yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Melis Sezen, "Beş farklı markanın filmini bir hafta gibi kısa bir sürede çekerken kendimi mini dizide oynar gibi hissettim" dedi.
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