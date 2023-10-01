Buray’dan yeni albüm geliyor

BESTELERİ ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Buray, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Btc- Turk 10. Yıl Konserleri'de kendisini izlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı. KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşan Buray, en güzel şarkılarını bitmek bilmeyen enerjisi ve muhteşem dans şovlarıyla izleyicilerine sundu. Sahneye Esra Gürses imzalı kıyafetiyle çıkan sanatçı, tarzıyla da beğeni topladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere hayranları yoğun talep gösterdi. Sahnede sevenlerine 17 Kasım'da piyasaya çıkacak olan albüm müjdesini veren Buray, alkış yağmuruna tutuldu. 14 parçalık keyifli bir albüm çıkaracağını ve albümde sürpriz isimlerin olacağını belirtti.