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Haberler Sarmaşık 3 milyonluk mermer çanta hediye edildi

3 milyonluk mermer çanta hediye edildi

HABER MERKEZİ
3 milyonluk mermer çanta hediye edildi

Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi Bülent Ersoy, önceki gece Afyonkarahisar'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy'a dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi. IBIZA'DA KLİP ÇEKECEK

Afyonkarahisar'da sahneye çıkan Diva, şarkıları ve güzelliğiyle yine olay yarattı. Wyndham Afyonkarahisar Thermal Otel'de Tulunlar'a ait özel gecede dev sahnesiyle hayranlarını büyüleyen Bülent Ersoy ayakta alkışlandı. Kendisine özel sahne kostümleriyle her zaman zirvede olan sanatçı, Türk sanat müziğinin sevilen bestelerini seslendirdi. Konuklarıyla sohbet eden ünlü solist, sır gibi sakladığı yeni şarkısının klip çekimi için çok yakında Ibıza'ya gideceğini söyledi. Diva'nın yeni şarkısı ve çekeceği klip şimdiden merak konusu oldu.

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