Gelinliğiyle konser verdi

Şarkıcı Melek Mosso bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Serkan Sağdıç ile Mersin'de nikah masasına oturdu. Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti. Mosso, nikah kıyıldıktan hemen sonra gelinliği ile sahneye çıktı. Mosso'dan sonra Zara ve Haluk Levent şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konserden elde edilen gelir, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.