Bayraklı’da 1000 metrekarelik dev klinik

5. yılına yeni adresinde yeni markasıyla giren Elif & Barış Gülerer, görkemli bir lansmanla dostlarını ve sevenlerini Luxen Clinic'te ağırladı. Şovların

ve eğlencenin hiç bitmediği lansmana seçkin davetliler katıldı. Klinik kurucusu Elif Gülerer etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "5 yıl boyunca güzellik ve estetikteki yolculuğumuzda binlerce kişiye güzellik kattık.

BÜYÜK BİR MEKANDAYIZ

Gülerer "Şimdi, daha büyük bir mekânda ve dermokozmetik ürünlerimizle de bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Herkesin güzellik potansiyelini

en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için buradayız" dedi. Luxen Clinic, dermokozmetik ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için, @ luxen.clinic üzerinden kliniğe ulaşabilirsiniz