Podyumda ‘Savaşa Hayır’ mesajı verdiler

Ece Erken ve ve Kadir Balık'ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğin sonunda, kafalarında siyah duvaklar ve bellerinde siyah kuşaklarla yürüyen Ulusoy ve diğer modeller, üzerinde "Savaşa Hayır", "Savaşın Kazananı Yoktur", "Çocuklar Ölmesin", "Siviller Ölmesin" ve "Aşk Kazansın" yazılı pankartlarla izleyici karşısına çıktı. Özge Ulusoy "Çok güzel bir mesaj verdik.

'ACININ TARİFİ YOK'

Dünya zor günlerden geçiyor. Orada yaşanan acının tarifi yok. Olan masum sivillere oluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz" diyerek savaşın sona ermesini temenni etti. Gecenin sunucusu Ece Erken ise "Aşk senin için ne ifade ediyor" sorusuna "Önce Allah'a duyulan aşk, sonra evlada duyulan aşk. Gerisi boş. Son zamanlarda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Savaş var. 2,5 milyon insan aç, susuz, elektriksiz bırakıldı. Bizim burada yüreğimiz acıyor" cevabını verdi.

YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişinin hapis cezası aldığı bilgisini de paylaşan Ulusoy, "Bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Hapis kararı çıktı. Ama üst mahkeme değerlendirecek. En azından babamın haklılığı ve adaletin olduğu ortaya çıktı" dedi.

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