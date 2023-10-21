Kendimi ağlamamak için zor tuttum

Yeni vizyona giren 'Zübeyde Hanım' filmindeki oyunculuklarıyla herkesin takdirini toplayan Sitare Akbaş ve Devrim Nas, önceki gün Kadıköy'de bir araya geldi. Sitare Akbaş'ın sahibi olduğu kafe de bir araya gelen iki başarılı isim gazetecilerin sorularına cevap verdi.

GÜZEL BİR İŞ ÇIKTI

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule karakterine hayat veren Sitare Akbaş, "Benim ilk ismim Makbule. Hoş bir tesadüf oldu açıkçası ama böylesine anlamlı bir projede, anlamlı bir rol ile izleyici karşısına çıkıyor olmak benim için ayrı mutluluk. Bu filmde Atatürk'le beraber Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri de anlatıyor. Gerçekten çok güzel bir iş çıktı. Herkese filmi izlemelerini tavsiye ediyorum." dedi. 'Zübeyde Hanım' filminde Ali Rıza Efendi karakterine hayat veren Devrim Nas ise, "Bu zamana kadar birçok projede yer aldım ama benim için en anlamlısı bu oldu diyebilirim. Benim için bu projeyi anlamlı kılan bir diğer yanı ise filmde Atatürk'ün küçüklüğünü canlandıran kişinin gerçek hayatta oğlum olması. Baba-oğul aynı projede yer aldık. Yaşadığım mutluluğu ve gururu anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.