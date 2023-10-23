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Haberler Sarmaşık Heyecandan yerimde duramıyorum

Heyecandan yerimde duramıyorum

HABER MERKEZİ
Heyecandan yerimde duramıyorum
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Son günlerde ikiz babası olmaya hazırlanan İdo Tatlıses kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı. İdo, "Bütün ailede heyecan zirve yapmış durumda. Doğuma 3 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Ve ben heyecandan yerimde duramıyorum bu sebepten kendimi sürekli alışverişte buluyorum" dedi. İkizlerin isim konusunda ise hala kararsız olduklarını söyleyen İdo "Bebeklerimizin ve eşimin sağlığı şuan önemli isimlerine henüz karar vermedik" diye konuştu.
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