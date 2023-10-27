Folkart’tan muhteşem 100. Yıl Sergisi

Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndaki unutulmayan bir dizeden ilham alınan ve Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir'in proje direktörlüğünde 7 yılda hazırlanan çalışmayla ilgili bir toplantı düzenlendi. Folkart Gallery, bu özel sergiyle ilgili olarak Türkiye'nin değerli Atatürk koleksiyonerlerinden de gönüllü destek aldı.

Folkart'ın hazırladığı sergide ulu önderin annesi Zübeyde Hanım'ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler ve birçok dönemsel gazete ve dergi örnekleri yer alıyor. Ayrıca yüzyıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel objeler de sergide bulunuyor.

7 YILLIK UZUN BİR ÇABA

İzmir'de ücretsiz olarak halkın beğenesine sunulan ve yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen sunum, Nisan 2024'te sona erecek. İzmir'den sonra Ankara ve İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Birbirinden özel ve değerli fotoğraflar, objeler, gazete manşetleri, yazılar ve eserlerin yer aldığı sergi hakkında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye'nin en önemli Atatürk Koleksiyonu'na sahip olduklarını ve bununla gurur duyduklarını söyledi. 7 yıllık çabaların sonucunda tamamlanması için büyük emek ve özen gösterilen sergide, büyük dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafı da yer alıyordu.