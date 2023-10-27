SLS’yi Türkiye’de Şevval Şahin tanıtacak

STAR Luxury Style'ın Türkiye'deki ilk defilesinde Şevval Şahin podyuma çıkacak. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan İSTONMOD 2023 Moda Haftası'nda fast couture'ün öncü markası SLS(Star Luxury Style) markasının Türkiye'deki ilk defilesi 30 Ekim'de Runway Hilton Bomonti'de gerçekleştirilecek. 36 parçadan oluşan Fast Couture 2024 SS koleksiyonunun sunulacağı defilenin koreografisi ise uluslararası koreograf Ferhan Aral'a emanet edildi. İsmi saklanan dünyaca ünlü bir star için hazırlanan çok özel tasarım, podyumda ilk kez ünlü top model Şevval Şahin tarafından sunulacak. Öte yandan markayı Türkiye'ye getiren iş insanı Derya Bağcı, yakında ABD'deki Beverly Hills'te ve birçok ülkede Star Luxury Style mağazaları açacaklarını söyledi.