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Haberler Sarmaşık Buğra Gülsoy sevenleriyle D&R’da buluşacak

Buğra Gülsoy sevenleriyle D&R’da buluşacak

HABER MERKEZİ
Buğra Gülsoy sevenleriyle D&R’da buluşacak
Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, kitapseverlerin her sene büyük bir ilgiyle takip ettiği geleneksel D&R Kitap Fuarı kapsamında düzenlediği imza günleri ve söyleşiler ile sevilen yazarları okuyucularıyla bir araya getirmeye devam ediyor. 7'ncisi gerçekleştirilen kitap fuarında bu sene ağırlanan değerli yazarlar arasında oyunculuk kadar önemsediği yazarlık kariyerinde de büyük bir başarı yakalamış Buğra Gülsoy bulunuyor. Gülsoy; Türk boksör Sabri Mahir'in gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı ilk kitabı "Birinci Kıyamet", okurlarını yine sürükleyici bir yolculuğa davet ettiği devam kitabı "İkinci Kıyamet" ve polisiye ile fantastik edebiyatın unsurlarını harmanlayan "Luna"yı imzalamak için 4 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te D&R Kanyon'da okurlarıyla bir araya gelecek.
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