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Sandal’dan cadılara Gazze tepkisi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Gazze’de binlerce insan katledilirken Cadılar Bayramı kutlaması yapanlara öfkelendi.

HABER MERKEZİ
Sandal’dan cadılara Gazze tepkisi

HER yıl tüm dünyada 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, ülkemizde de son yıllarda ilgi görmeye başladı. Korku ve doğaüstü temalı bir kutlama olan Cadılar Bayramı'na ünlü isimlerin de özenle hazırlanması, Mustafa Sandal'ı kızdırdı.

Ünlü şarkıcı, Cadılar Bayramı kutlayanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sandal, "Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz! Gazze'de yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama Cadılar Bayramı tamamen bir saçmalık" sözleriyle tepki gösterdi.

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