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Haberler Sarmaşık Ünlü oyuncu D&R imza gününde okurlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu D&R imza gününde okurlarıyla buluştu

HABER MERKEZİ
Ünlü oyuncu D&R imza gününde okurlarıyla buluştu
Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy, son 4 yılda okurlarıyla buluşturduğu kitapları "Birinci Kıyamet", devam kitabı "İkinci Kıyamet" ve "Luna"yı önceki gün D&R'ın Kanyon mağazasında sevenleri için imzaladı. Gülsoy; Türk boksör Sabri Mahir'in gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı ilk kitabı 'Birinci Kıyamet', okurlarını yine sürükleyici bir yolculuğa davet ettiği devam kitabı 'İkinci Kıyamet' ve polisiye ile fantastik edebiyatın unsurlarını harmanlayan 'Luna'yı imzalayan başarılı oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla birlikte objektife poz verdi.
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