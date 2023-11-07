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Haberler Sarmaşık Aslı ve Kadir’in aşkı çok konuşulacak

Aslı ve Kadir’in aşkı çok konuşulacak

Sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle, derinden etkileyecek ‘Yıldızlar Bana Uzakatv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ
Aslı ve Kadir’in aşkı çok konuşulacak
En çok izlenen yapımlara imza atan Yıldızlar Bana Uzak hikayesi ve oyuncu kadrosuyla herkesi ekrana kilitleyecek. Hem çok derin bir aşkı hem de intikamın başrolünü üstlendiği öyküde Kadir ve Aslı karakterleri sevenlerini etkileyecek. Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak... O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor.
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