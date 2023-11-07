‘Olmuşum Leyla’ 50 milyona ulaştı

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla gönülleri fetheden ünlü sanatçı Buray, sold out konserlerine devam ediyor. Bir yandan da 17 Kasım'da yayınlayacağı 14 şarkıdan oluşan albümünün heyecanını yaşıyor. Programına haftalardır tüm dijital platformlarda ve radyolarda zirvede yer alarak kısa sürede 50 milyon dinlenmeye ulaşan 'Olmuşum Leyla' şarkısıyla başlayan Buray, "Kısa bir sürede Olmuşum Leyla'yı bağrınıza bastınız. Hepinize çok teşekkür ederim" sözleriyle şarkıyı müzikseverlerle birlikte söyledi. Konser turnesine devam edecek olan Buray, önümüzdeki hafta Avustralya'nın Sidney ve Melbourne şehrinde vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.