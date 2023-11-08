‘İstanbul’a hayranlığımı sergiyle ifade ettim’

ASIL adı Jean-Baptiste Launay olan ünlü Fransız pop art sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür Taş Konak'ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelecek. İstanbul'un ilham kaynağı olduğu toplam 20 eser ve 40 adet orijinal baskı eserden oluşan 'Jisbar İstanbul'da' sergisi 8 Kasım 2023- 14 Şubat 2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kalyon Kültür'deki "Jisbar İstanbul'da" isimli sergisi vesilesiyle Türk sanatseverler ile ilk kez buluşan Jisbar, duygularını dile getirirken; "Bu benim İstanbul'a ilk gelişim. Eserlerimi yaparken İstanbul'u fazlaca araştırdım. Nefis manzaraların iç içe geçtiği bu şehirden, paletimin etkilenmemesi imkânsızdı. İstanbul'a olan sevgi ve hayranlığımı ancak bir sergi ile ifade edebilirdim. Umarım eserlerim benim ruhuma işlediği gibi bu sergiyi ziyaret eden herkese de ilham kaynağı olabilir" dedi.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu "Jisbar İstanbul'da sergimize, 7'den 70'e tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.