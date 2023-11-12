50. anaokulu Hatay İskenderun’da açtı

Ünlü solist Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği', 50. Anaokulunu Hatay İskenderun'da 10 Kasım'da açtı. Yeni açılan anaokuluna 'Çocuklar Gülsün Diye - 100. Yıl Anaokulu' ismi verildi. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak. Gülben Ergen'in duyurduğu 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu projesi kapsamında şu ana kadar Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde 7 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığına teslim etmişti.