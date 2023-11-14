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Haberler Sarmaşık İzmir Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

HABER MERKEZİ
İzmir Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde, Altın Artemis Ödülleri'nin kazananları duyuruldu. Toplamda 7 milyon 616 bin oyun kullanıldığı festivalde, sinema ve televizyon dünyasının dikkat çeken yapımları ödüllendirildi. Vizyon filmler kategorisinde 'Bergen' dört ödülle öne çıktı. Televizyon dizileri kategorisinde 'Kızılcık Şerbeti' üç ödül kazandı. Dijital platform filmleri arasında 'Yolun Açık Olsun' ve 'Cici ile Aşıklar Bayramı' dört ve üç ödülle dikkat çekti.
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