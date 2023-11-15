Safir’e sürpriz isim!

atv'de yayınlanan ve ilk bölümden beri dikkat çeken Safir her hafta zirvede. Çekimleri Kapadokya/ Ürgüp bölgesinde yapılan dizinin başrollerinde Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman) ve İlhan Şen (Ateş) yer alıyor. Üçü arasındaki aşk üçgeni daha şimdiden ciddi bir fan kitlesine sahip oldu. Ayçin İnci ise Şermin karakterini canlandırıyor.

BÜTÜN DENGELER ALTÜST OLDU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Ateş, Yaman ve Okan için artık birlik olmak vaktidir. Gelişen olaylarla birlikte diziye yeni isimler girmeye devam ediyor. Yaman daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emiştir. Feraye ve Yaman her şeyi göze alarak büyük aşklarını itiraf edip evlenmek için gün sayarken yaşanan bir trajedi bütün dengeleri bozar.

ŞERMİN, YILDIRIM GİBİ DÜŞECEK

Diziye yeni giren Ayçin İnci, Şermin karakterine hayat veriyor Şermin, 40 yaşında, Ürgüp doğumlu ve hem şarkı söylüyor hem de neşeli, hayat dolu bir kadın. Ama bir yüzünün de çok karanlık olduğunu göreceğiz. Ürgüp'e gelişi ile müştemilat ailesine adeta yıldırım gibi düşecek.