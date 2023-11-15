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Haberler Sarmaşık “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” gülme garantisi veriyor

“Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” gülme garantisi veriyor

HABER MERKEZİ
“Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” gülme garantisi veriyor
Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı'ya ait yeni nesil Temel Komedisi "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası", sinemalarda izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatarak Trabzon fırtınası estiriyor! Ünlü Trabzonlu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu'nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve kadrosunda komedinin usta isimlerinin yer aldığı film, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen galasında, filmi izleyenler tarafından "7'den 70'e gülme garantili bir aile komedisi" olarak değerlendirildi. Okulların ara tatil döneminde, gişede de her yaştan izleyici tarafından ilgiyle karşılandı.
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