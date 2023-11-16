Burges’te obezite revizyon eğitimi

Belçika Bruges'de Dr. Bruno Dillemans tarafından yönetilen AZ Sint- Jan Hastanesi Obezite Cerrahisi Merkezi'nde Kompleks obezite revizyon ameliyatları ve Prof. Jan Mulier'in anestezi sunumuna katılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, 7-9 Kasım tarihindeki sunumun mesleki gelişim yeterliliği açısından önemli olduğunu ifade etti. "KURS boyunca edindiğim bilgileri kullanarak kendime ve mesleğime daha fazla değer katabileceğimden eminim" diyen Op. Dr. Öner, "Benim için oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm bu kursa katılma fırsatını bana sunan Medikal Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Küba'ya ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 18 yıldır mesleki hayatında başarılar kazanan Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, son teknoloji tıbbi ekipmanlar ve tedavi yöntemleri kullanarak en iyi sonuçları elde etmek için sürekli olarak ekibini ve kendisini yenileyerek çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

'MÜKEMMEL SONUÇLAR'

ÖNER, "Gastrik Bypass (GBP) en çok yapılan ameliyat türüdür. Kalıcı kilo vermenin ve yaşam kalitesinin korunmasının önemli bir anahtarı olarak kabul edilir. GBP'nin teknolojisi, konaklama süresini ve komplikasyon olasılığını kısaltan Dr. Dillemans tarafından tamamen standart hale getirildi. Tüp mide ameliyatı da başarılı olma yolunda ilerliyor. Mükemmel sonuçları var. Dünyanın her yerinden cerrahlar, sonucu iyileştirecek tüm ipuçlarını ve püf noktalarını öğrenmek için onu ve ekibini Brugge'de ziyaret ediyor. Obezite ve cerrahisindeki kapsamlı deneyimi ve eğitimi alan hekim arkadaş kendi alanında güvenilir bir uzman haline gelir" dedi.